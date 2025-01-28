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Fenerbahçe Opet, Valencia deplasmanından galibiyetle döndü ve grubunu lider tamamladı!

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#Fenerbahçe Opet#Valencia Basket#BASKETBOL
Fenerbahçe Opet, Valencia deplasmanından galibiyetle döndü ve grubunu lider tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 23:50

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2’nci Tur F Grubu 6’ncı ve son maçında deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımını 88-71 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe’de 18 sayı üreten Gabby Williams oldu.

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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'ndaki son maçında konuk olduğu İspanyol kulübü Valencia Basket'i 88-71 yendi.

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Sarı-lacivertliler, Valensiya kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-14, ilk yarısını ise 59-31 üstünlükle bitirdi.

Üçüncü çeyrek sonunda 73-48 önde olan Fenerbahçe, sahadan 88-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet'i galibiyete 18 sayı, 6 ribauntla oynayan Williams, 15 sayı, 10 asist, 3 top çalmayla "double double" yapan Allemand ve 14 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla maçı tamamlayan Meesseman taşıdı.

Son karşılaşmalar öncesi grup liderliğini garantileyen sarı-lacivertliler, 6'da 6 yaptı.

Fenerbahçe Opet, organizasyonda yarı final play-in oynayacak. Sarı-lacivertlilerin yarı final play-in'deki rakibi E Grubu'ndaki Tango Bourges Basket-Beretta Famila Schio maçının ardından belli olacak.

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SALON: Pabellon Fuente de San Luis

HAKEMLER: Cecilia Montgomery-Toth, Paulina Karolina Gajdosz, Silvia Marziali

VALENCIA BASKET: Iagupova 10, Turner 2, Torrens 8, Fingall 3, Alexander 6, Fiebich 14, Vitola 8, Broncano 3, Florez 17, Jelenc, Mavunga

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 6, Atkins 7, Williams 18, Meesseman 14, Milic 7, Sabally 10, Allemand 15, Badiane 5, Charles 6, Lekovic

1’İNCİ PERİYOT: 14-29

DEVRE: 31-59

3’ÜNCÜ PERİYOT: 48-73

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#Fenerbahçe Opet#Valencia Basket#BASKETBOL

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