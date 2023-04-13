Canlı | Fenerbahçe Opet Vakıfbank (CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı)

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CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı ağırlıyor. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı. Turu geçen takım, finalde Eczacıbaşı'nın rakibi olacak.

İkinci set oynanıyor

Fenerbahçe Opet 3-7 VakıfBank

İlk set sonucu: Fenerbahçe Opet 22-25 VakıfBank

FENERBAHÇE OPET VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet – VakıfBank karşılaşması saat 19.00’da başladı.



CEV Şampiyonlar Ligi’nde 5 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan, turnuva tarihinin en çok maç kazanan takımı, son şampiyon VakıfBank, 11. kez üst üste mücadele ettiği yarı finalde Fenerbahçe Opet’e konuk oluyor. Türkiye derbisinde ilk maçı kaybeden sarı-siyahlılar, deplasmanda kazanarak tarihinde 9. kez finalde yer almak istiyor.



VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 3’ü yarı finalde olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. VakıfBank’ın şampiyonluğa yürüdüğü geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere sarı-siyahlılar, bugüne kadar tüm eşleşmelerde Fenerbahçe Opet’i elemeyi başardı.

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GİOVANNİ GUİDETTİ: “TARİH YAZMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Fenerbahçe Opet galibiyeti ile sonuçlanan ilk maçtan sonra kendilerini zorlu bir sınavın beklediğini söyleyen VakıfBank’ın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son 2 ayda fırtına gibi esen bir takıma karşı kazanıp ardından da altın seti almamız gerekiyor. Fenerbahçe şu anda çok formda ve eminim ki taraftarlarının önünde daha da iyi oynayacaklardır. Biz de ilk maç üzerine çok çalıştık. Onları sıkıntıya soktuğumuz anlar olmuştu. Bu kez ikinci setle beraber değil maç başından itibaren iyi oynamalıyız. Harika bir maç bizi bekliyor. Belki de tarihimizin en zorlu maçlarından biri olacak ancak yeni bir tarih yazmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



GABİ: “NEYİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ”

VakıfBank Kaptanı Gabi ise, “İlk maçta iyi oynamadığımızı ve kalitemizi gösteremediğimizi biliyoruz. İkinci maç elbette ki zor olacak ancak hafta boyunca çok çalıştık ve neyi değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. İnanıyoruz ve motiveyiz. Önce altın sete sonra da finale gitmek istiyoruz” dedi.

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