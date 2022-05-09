Canlı: Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı

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Kadınlar Voleybol Ligi finalinde Fenerbahçe Opet, VakıfBank ile serinin 4. maçında Burhan Felek'te kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci set oynanıyor

Fenerbahçe Opet 10-8 VakıfBank

1. set sonucu: Fenerbahçe Opet 25 - 23 VakıfBank

Kritik karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanması durumunda 5 yıl sonra ligde 6. şampiyonluğunu ilan edecek. VakıfBank'ın kazanması halinde ise seride 5. ve son maç VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE OPET VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK MAÇA SAHA AVANTAJINI KAYBETMİŞTİ

Sezona 5 kupa hedefiyle çıkan, Spor Toto Şampiyonlar Ligi Kupası, KupaVoley ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı alan, Şampiyonlar Ligi'nde de 22 Mayıs'ta Süper Final oynayacak Vakıfbank, ligdeki final serisinin ilk maçını deplasmanda 3-1 kaybetti ve saha avantajını da yitirdi. Evinde oynadığı üst üste 2 maçtan birinde kaybeden ve 2-1 geriye düşen Siyah-Beyazlılar zorlu deplasmanda seriyi uzatmaya çalışacak.

FİNAL SERİSİ

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Fenerbahçe-Vakıfbank: 3-1 (1-0)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 3-1 (1-1)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 1-3 (1-2)

*12 Mayıs Vakıfbank-Fenerbahçe

(*): Gerekirse oynanacak