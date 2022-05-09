Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı: Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı

#Fenerbahçe Opet#Vakıfbank#Voleybol
Canlı: Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı

Misli.com Sultanlar Ligi final etabında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, 4. kez karşı karşıya geliyor. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Kadınlar Voleybol Ligi finalinde Fenerbahçe Opet, VakıfBank ile serinin 4. maçında Burhan Felek'te kozlarını paylaşıyor. 

Maçta ikinci set oynanıyor

Fenerbahçe Opet 10-8 VakıfBank

1. set sonucu: Fenerbahçe Opet 25 - 23 VakıfBank

Kritik karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanması durumunda 5 yıl sonra ligde 6. şampiyonluğunu ilan edecek. VakıfBank'ın kazanması halinde ise seride 5. ve son maç VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE OPET VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK MAÇA SAHA AVANTAJINI KAYBETMİŞTİ

Sezona 5 kupa hedefiyle çıkan, Spor Toto Şampiyonlar Ligi Kupası, KupaVoley ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı alan, Şampiyonlar Ligi'nde de 22 Mayıs'ta Süper Final oynayacak Vakıfbank, ligdeki final serisinin ilk maçını deplasmanda 3-1 kaybetti ve saha avantajını da yitirdi. Evinde oynadığı üst üste 2 maçtan birinde kaybeden ve 2-1 geriye düşen Siyah-Beyazlılar zorlu deplasmanda seriyi uzatmaya çalışacak.

FİNAL SERİSİ

Haberin Devamı

Fenerbahçe-Vakıfbank: 3-1 (1-0)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 3-1 (1-1)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 1-3 (1-2)

*12 Mayıs Vakıfbank-Fenerbahçe

(*): Gerekirse oynanacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Opet#Vakıfbank#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık