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Fenerbahçe Opet, Kayseri'de farklı kazandı!

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#Fenerbahçe#Kayseri#Basketbol
Fenerbahçe Opet, Kayseride farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 20:20

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-57 yendi.

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Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-57 mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Alper Özgök, Sezer Bor, Süleyman Tepe

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 3, Dangerfield 9, Powers 4, Diallo 7, Fall 13, Doğa Adıcan 6, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş, Candan Eylül Dikmen 6, Meltem Avcı 9, Özge Bilgin

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Atkins 4, Alperi Onar 5, Badiane 9, Charles 12, Ece Erginay 3, Olcay Çakır Turgut 7, İdil Saçalır 12, Milic 14, Tilbe Şenyürek 14, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 12-19

Devre: 29-36

3. Periyot: 40-59

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#Fenerbahçe#Kayseri#Basketbol

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