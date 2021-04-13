Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda semptom gösteren bir teknik ekip çalışanının tedbir amacıyla VakıfBank ile oynanan Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında görev almadığı ve yapılan testinin pozitif olarak sonuçlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Opet'te 5 oyuncunun da testi pozitif çıkmıştı.

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