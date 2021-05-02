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Voleybol
Haber Giriş: 02.05.2021 - 23:37 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Mina Popovic'i kadrosuna kattı

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Mina Popovic'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Sırbistan Milli Takımı'nın orta oyuncusu Mina Popovic'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcunun uzun yıllardır İtalya Ligi'nde Casalmaggiore forması giydiğine ve Sırbistan Milli Takımı ile elde ettiği başarılara vurgu yapıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Sarı-lacivertli renklerimize 'hoş geldin' diyor; armamız ile mücadele edeceği her kulvarda şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz."

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