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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, İtalya deplasmanında!
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco ekibiyle karşılaşacak.
İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0 mağlup etmişti. Carraro Imoco da Slovenya'nın Calcit Volley takımını aynı skorla yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
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