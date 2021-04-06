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GeriVoleybol Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA final için parkeye çıkacak
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA final için parkeye çıkacak

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Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA final için parkeye çıkacak

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

İki takımın birer galibiyet aldığı seride üçüncü maçı kazanan takım, finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.

Final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA final için parkeye çıkacak

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