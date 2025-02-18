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Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Beretta Famila Schio'ya konuk olacak

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#Fenerbahçe Opet#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi#Beretta Famila Schio
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Liginde Beretta Famila Schioya konuk olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 11:53

FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'ya konuk olacak.

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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında 19 Şubat Çarşamba, deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.

Palasport Livio Romare'de oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamış ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşmişti.

Fenerbahçe, turu geçip 6'lı Final organizasyonunda adını doğrudan yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Rövanş maçı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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#Fenerbahçe Opet#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi#Beretta Famila Schio

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