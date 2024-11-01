×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Opet evinde rahat kazandı

Güncelleme Tarihi:

#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Opet#Emlak Konut
Fenerbahçe Opet evinde rahat kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 17:58

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçında Fenerbahçe Opet, evinde Emlak Konut'u 80-66 mağlup etti.

Haberin Devamı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Emlak Konut'u 80-66 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Ali Rıza Pinat, Melihşah Mercan

Fenerbahçe Opet: Williams 12, Charles 22, Meesseman 15, Sevgi Uzun 16, Allemand, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 2, Alperi Onar 4, İdil Saçalır

Emlak Konut: Thomas 16, Macaulay 16, Parks 9, Sehernaz Çidal 7, Gueye 17, Berfin Sertoğlu 1, Gamze Takmaz

1. Periyot: 23-17

Devre: 39-38

3. Periyot: 53-50

Haberle ilgili daha fazlası:
#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Opet#Emlak Konut

BAKMADAN GEÇME!