×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Opet evinde farklı kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Basketbol#Mersin
Fenerbahçe Opet evinde farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 17:16

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin'i 82-69 mağlup etti.

Haberin Devamı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 82-69 yendi.

Bu sonuçla 2 maçı eksik namağlup sarı-lacivertliler, 8. maçında da galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 maçı eksik konuk ekip ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Uğur Akyıldız, Yiğit Gönültaş, Hüseyin Çamcı

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 4, Allemand 10, Williams 23, Meesseman 20, Charles 15, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 3, Tilbe Şenyürek 3

ÇBK Mersin: Anderson 19, Sinem Ataş 5, Howard 6, Fauthoux 6, Rupert 16, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 7, Derin Yaya 2, McCovan 8

1. periyot: 26-24

Devre: 48-38

3. periyot: 65-50

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Basketbol#Mersin

BAKMADAN GEÇME!