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Fenerbahçe Opet derbide Beşiktaş'a acımadı, 10'da 10 yaptı

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#Fenerbahçe Opet#Beşiktaş#Kadınlar Basketbol Ligi
Fenerbahçe Opet derbide Beşiktaşa acımadı, 10da 10 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 16:38

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 83-77 mağlup etti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş'ı 83-77 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede kısa sürede 9-0'lık seri bulan Fenerbahçe, 5. dakikayı 15-8 üstün geçti. Sekizinci dakikanın başında 9 sayı (21-12) geri düşen Beşiktaş, toparlanarak oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Maçın ilk çeyreği 23-23 eşitlikle sonuçlandı. Müsabakanın ikinci çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Periyotta 18-18 eşitlik çıkarken devre arasına 41-41 beraberlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle giren Beşiktaş, 22. dakikada 49-41 üstünlük kurdu. Taraftarı önünde hızlı toparlanan ve 8 sayılık farkı hızla kapatan sarı-lacivertliler, 26. dakikada 7 sayı öne geçerek skoru 58-51'e getirdi. Yaklaşık son 2 dakikada iki takımın da skor üretemediği 3. çeyrek, ev sahibi ekibin 60-53 üstünlüğüyle bitti.

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Son çeyreğe etkili giren Fenerbahçe, 33. dakikada farkı ilk kez çift haneye (66-56) taşıdı. Fagbenle'nin basketleriyle maça tutunan Beşiktaş, 36. dakikanın ilk saniyelerinde farkı 4 sayıya (70-66) çekti. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 83-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 24 sayı, 7 ribaunt, 6 top çalma ve 4 asistlik performans sergileyen Williams, galibiyette başrolü oynadı. Sarı-lacivertlilerde Sevgi ve Badiane 13'er, Allemand ise 12 sayıyla çift haneli skor üretti.

Beşiktaş'ta ise özellikle son çeyrekte etkili olan Fagbenle'nin 28 sayı ve 11 ribaundu mağlubiyeti önlemeye yetmedi. İlk 5 dışındaki oyunculardan skor katkısı alamayan siyah-beyazlı ekipte Evans 21, Winterburn de 18 sayılık performans sergiledi.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 5. kez mağlup oldu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mehmet Şahin, Ozan Gönen, Burak Pehlivan

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 13, Williams 24, Meesseman 9, Allemand 12, Badiane 13, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 5

Beşiktaş: Evans 21, Winterburn 18, Elif Bayram 4, Fagbenle 28, Krajisnik 6, Özge Özışık

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1. Periyot: 23-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 60-53

Beş faulle çıkan: 39.40 Sevgi Uzun (Fenerbahçe)

 

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#Fenerbahçe Opet#Beşiktaş#Kadınlar Basketbol Ligi

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