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Voleybol
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 00:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda ett

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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda ett

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya 3-1 mağlup oldu.

Rakibine İstanbul'da da 3-1 yenilen Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Salon: Igor Gorgonzola

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stanislava Simic (Sırbistan)

Igor Gorgonzola: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington (Sansonna, Populini, Napodano, Zanette, Battistoni, Bonifacio, Daalderop)

Fenerbahçe Opet: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson (Melis Yılmaz, Busa, Lila Şengün, İpar Ozay Kurt, Ceren Kestirengöz)

Setler: 25-16, 25-18, 16-25, 25-11

Süre: 92 dakika (25, 24, 21, 22)

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