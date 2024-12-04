KADINLAR CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI || Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. İki ekip kupada 3. defa rakip oluyor. Sarı lacivertli ekip ve ÇBK Mersin2019'da Kayseri'de karşılaşırken, maçı 86-62 kazanan Fenerbahçe, kupaya uzandı. 2022 yılında ise Ankara'da ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi 84-78 mağlup ederek tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti. Kahramanmaraş depremleri sebebiyle 2022-2023 sezonu Türkiye Kupası düzenlenemezken, bu nedenle 2023'te Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı da oynanamamıştı. İşte Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı canlı yayın bilgisi...

29. KADINLAR CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI || FENERBAHÇE OPET-ÇBK MERSİN BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı sahibini buluyor. Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste 18. kez finalde yer alacak. Diğer taraftan ÇBK Mersin tarihinde tek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 2022'de aldı.

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Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin 4 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TRT Spor'dan canlı takip edilebilecek.

KUPAYI EN ÇOK FENERBAHÇE KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

Kupada 2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Galatasaray'ı, 2018-2019'da ise Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u mağlup etti.

ANKARA'DA 20. FİNAL

29. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkent Ankara'da 20. defa oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi; 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 ve 2022'den sonra 2024 yılında da Ankara'da sahibini bulacak.