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Fenerbahçe Opet bronz madalya kazandı!

#Fenerbahçe#Voleybol#Brezilya
Fenerbahçe Opet bronz madalya kazandı

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya temsilcisi Minas'ı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonasında Fenerbahçe Opet, Brezilya temsilcisi Minası 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-11 önde girdi. Rakibi karşısında savunmada az hata yapan sarı lacivertliler hücumda Lazareva ve Fedorovtseva ile sayılar bulunca seti 25-18 hanesine yazdırdı.

İkinci sete iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Teknik molaya 12-4 üstün giren sarı lacivertli takım Meliha İsmailoğlunun servis turunda üst üste 9 sayı alarak farkı 21-4e getirdi. Savunmada dağılan Minas, Fedorovtsevanın hücumlarına çözüm bulamayınca Fenerbahçe Opet seti farklı bir şekilde kazanarak durumu 2-0a getirdi: 25-7.

 Bu skorla Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde en farklı setine imza attı.

Üçüncü sete daha iyi başlayan taraf Minas oldu. Savunmada toparlanan Brezilya temsilcisi hücumda da sayılar üretti. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva ve Lazareva ile karşılık verdi. 18-19’a 3-0’lık seri yakalayan Minas durumu 21-19’a taşıdı. Toparlanan sarı lacivertliler seti 28-26 maçı da 3-0 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE OPET ÜÇÜNCÜLÜK ŞİLTİNİ ALDI

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Minas’ı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan Fenerbahçe Opet’e madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar verdi. Üçüncülük şiltini ise TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti. 

SALON: Ankara

HAKEMLER: David Fernandez (İspanya), Andrea Puecher (İtalya)

MINAS: Macris Silva, Moreir Zalewski, Thai Menezes, Danielle Cuttino, Neriman Özsoy, Gattaz De Oliveira ( Kisy, Priscila Oliviera, Priscila Ramos, Nicol Henrique, Luiza Vicente, Julia Gambatto)

FENERBAHÇE OPET: Buse Ünal, Arina Fedorovtseva , Mina Popovic, Anna Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Burcu Yüzgeç)

SETLER: 18-25, 7-25, 26-28

SÜRE:  23, 16, 27’ (66 dakika)

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#Fenerbahçe#Voleybol#Brezilya

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