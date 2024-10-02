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Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçında olay! Yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Basketbol
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçında olay Yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 19:24

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa final maçı sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu.

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FIBA Kadınlar Süper Kupa'daki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş karşılaşması, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu.

FIBA Süper Kupa maçının 2’nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu ve hakemlerin de uyarısıyla takımlar soyunma odasına gitti.

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Müsabakanın 2’nci dakikasında mücadele 4-2 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü ile devam ederken tribünlerden atılan yabancı maddelerin ardından hakemlerin uyarısıyla Türk ekipleri soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan maçta ilk düdüğün ardından iki ekip taraftarı da küfürlü tezahüratlarda bulunduğu gözlendi.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Yabancı maddeler nedeniyle duran Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı.

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2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda geçen yıl final oynayan Fenerbahçe, Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

 

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Basketbol

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