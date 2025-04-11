Fenerbahçe Opet, Avrupa'ya yarı finalde veda etti!

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Fenerbahçe Opet ile Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, FIBA Kadınlar Euroleague yarı final maçında kozlarını paylaştı.

Zaragoza'da düzenlenen 6’lı Final organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Opet, sahadan 91-71 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

TSİ 21.30’da başlayacak yarı final diğer maçında ise temsilcimiz ÇİMSA ÇBK Mersin, ev sahibi ülke temsilcisi Valencia ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ise bu eşleşmenin kaybedeniyle 3. lük maçına çıkacak.

1'İNCİ PERİYOT: 25-27

DEVRE: 37-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 13-22