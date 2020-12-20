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Voleybol
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet 3-0 Türk Hava Yolları

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Fenerbahçe Opet 3-0 Türk Hava Yolları
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, (Melis Yılmaz, Cansu Çetin,
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, (Merve Saniye Dalbeler, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Santana, Nursevil Aydınlar)
Setler: 25-21, 25-12, 25-17
Süre: 76 dakika (30, 21, 25)

Fenerbahçe Opet 3-0 Türk Hava Yolları

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