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Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 22:12 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet 3-0 Aydın Büyükşehir Belediyespor

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Fenerbahçe Opet 3-0 Aydın Büyükşehir Belediyespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Ceren
Kestirengöz, Cansu Çetin, İpar Kurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grotheus, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever, Ezgi Dağdelenler, Pelin Özkılıçcı, Ecem Alıcı, Berra Eren, Cansu Ayyıldız)

Setler: 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 78 dakika (27, 26, 25)

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