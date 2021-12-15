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F.Bahçe Dünya Kulüpler Şampiyonası'na kötü başladı

#Fenerbahçe Opet#Imoco Volley#FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
F.Bahçe Dünya Kulüpler Şampiyonasına kötü başladı

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi Imoco Volley’e 12-25, 23-25 ve 23-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

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İlk sette Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'den Egonu'nun 9 sayısına engel olamadı. Hücumda sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertli ekip, defansta top çıkarmakta zorlanınca seti 25-12 kaybetti.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Farkı açmaya başlayan Imoco Volley'i 15-15'te yakalayan Fenerbahçe Opet, Oliviera'nın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 17-18. Servis noktasına gelen Egonu etkili toplarla farkı 1e indirdi 19-20. Setin son diliminde az hata ile oynayan İmoco Volley 25-23 seti alarak maçta 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet, üçüncü sete iyi başlasa da İmoco Volleyin bloklarıyla setten düştü. Karşılıklı sayılarla geçen sette daha az hata yapan misafir takım bu seti de 25-23 alarak maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Opet, gruptaki 2’nci maçında yarın saat 18.30’da Dentil Praia Clube ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Ankara
HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)
IMOCO VOLLEY: Robin De Kruijf, Joanna Wolosz, Kathryn Plummer, Raphaela Folie, Paola Egonu, Megan Courtney (Lara Caravello, Bozana Butigan, Monica De Gennaro, Giorgia Frosini, Giulia Gennari)
FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu, Mina Popovic, Anna Lazareva, Arina Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Gizem Özge, Dicle Nur Babat, Oliviera Menezes)
SETLER: 25-12, 25-23, 25-23
SÜRE: 19, 26, 25 (70 dakika)

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#Fenerbahçe Opet#Imoco Volley#FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası

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