×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Openda transferi için resmen temas kurdu! 4 rakip daha

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 23:12

Fenerbahçe, gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, bu bağlamda Juventuslu Openda için resmi görüşme gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezonun takımını oluşturmak için kollarını sıvadı. Sarı lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu Openda için resmi adım attı.

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, oyuncunun temsilcisi ve kulübü ile görüşme gerçekleştirdi.

JUVENTUS PROJESİNİN DIŞINDA

Haberin detaylarında, Belçikalı oyuncunun Torino ekibinin projesinin dışında kaldığı belirtildi. Düzenli forma şansı verilmediği için Juventus'un, oyuncusuna dair gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

SADECE FENERBAHÇE DEĞİL

Öte yandan Fenerbahçe ile beraber Suudi Arabistan'dan bir kulübün, Openda ile ilgilendiği ve anlaşmalarının mümkün olup olmadığını sorduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Newcastle, Aston Villa ve Lens'in de Openda'ya daha önce ilgi duyduğu bilinirken, yeniden devreye girip girmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERİ ÖNEMLİ

Fenerbahçe ile görüşmelerin sonunda, olumlu yada olumsuz olması durumunda diğer kulüplerin akıbetinin belirleneceği dile getirildi.

TEDESCO YAKINDAN TANIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Belçika Milli Takımı'nın başında olduğu dönemde Openda ile beraber çalışmıştı. Sarı lacivertli teknik adamın, golcü futbolcuyu bu sebeple beğendiği ifade ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Openda#Transfer

BAKMADAN GEÇME!