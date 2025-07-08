Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu!

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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı. Futbol Akademisinden yetişen genç futbolculardan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in ise kontratları 2029 yılına dek yenilendi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda; oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir.

Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor’a kiralanmıştır.

Yeni sezonda üç oyuncumuza da başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü