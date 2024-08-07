Fenerbahçe onunla eksik!

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Fenerbahçe, Lugano maçlarında olduğu gibi Lille karşısında da ilk bölüme oldukça tutuk, kabullenmiş ve agresiflikten uzak bir şekilde başladı.

Agresiflikten uzak, durağan bir şekilde oyunu geride kabullenen sarı lacivertliler, toplu oyunu iyi oynayan rakibine karşı pres silahını kullanmakta imtina ederken Allan Saint-Maximin'in hızlı çıkışları ve uzun toplarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in gününde olmadığı maçta sağ kanadından mahrum kalan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Lille'in Tiago Santos ve Thomas Meunier ile etkili kullandığı sağ kanadı müdafaa etmeye çalışması nedeniyle, sol kanadını da yeterli verimlilikte kullanamadı.

Oyunu tamamen sağ kanadı üzerinden kuran Lille; Tiago Santos, Thomas Meunier, Remy Cabella ve zaman zaman Hakon Arnar Haraldsson'un desteğiyle temsilcimizin sol kanadında tahakküm kurdu.

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Allan Saint-Maximin'in de ilk maçtan ötürü yeterli savunma katkısını verememesi nedeniyle Ferdi Kadıoğlu üzerinde hiç görmediğimiz kadar üstünlük kuran Fransızlar, Tiago Santos'un öncülüğünde gol pozisyonlarına girdi.

Gol fırsatı yakalasak da pek de iyi olmadığımız bölümde hızlı kullanılan taç atışında Tiago Santos'un taşıdığı topta talihsiz bir golle geriye düştük.

Portekizlinin bireysel çabasıyla ceza sahası içine gönderdiği top, her ne kadar Oostervolde'ye çarparak şanssız bir şekilde ağlarımızla buluşsa da yerleşik halde bulunduğumuz anda, taç atışından yediğimiz gol pek hoş olmadı.

DZEKO GÜNÜNDE DEĞİLDİ

Dominik Livakovic yaptığı kritik kurtarışlarla farkın ikiye çıkmasını önlerken Edin Dzeko ile yakaladığımız gol fırsatlarını cömertçe harcadığımız ilk yarıyı geride kapattık.

İkinci yarıya nazaran kötü bir 45 dakika oynadığımız ilk devrede 3 net gol fırsatı yakalayan temsilcimiz, ikinci devrede rakipten daha iyi bir oyun ortaya koydu.

ANİ BASKI VE HIZLI ÇIKIŞLARLA GELEN POZİSYONLAR

Kendi yarı sahasından pasla çıkan Lille'e karşı önde baskıyla başlayan Fenerbahçe, kapılan top ve Çağlar'ın isabetli uzun pasında Allan Saint-Maximin'le iki önemli gol fırsatı yakaladı ancak değerlendiremedi.

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Fransız temsilcisine karşı orta sahada daha agresif bir tutum sergileyen Mourinho'nun öğrencileri, İsmail Yüksek'in uyguladığı şok presle rakip karşısında ne kadar etkili olunabileceğini gösterdi.

Pas oyununa karşı doğru yerleşim ve ani baskıyla kapılan topların önemini gördüğümüz bu bölümde, bir kez daha İsmail Yüksek'in çaldığı topla gelen serbest vuruş sonrası golü bulduk.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularının başını çeken İrfan Can Kahveci, yedek başladığı maçta harika bir frikik golüne imza atarken kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

TALİHSİZ BAŞLADI, TALİHSİZ BİTTİ

Beraberlikle ayrılmaya hazırlandığımız maçta Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı top kaybı sonrası bu kez Çağlar'a çarparak ağlarımızla buluşan top sonrası futbolda şans faktörünün önemine kötü bir tecrübeyle şahitlik ettik.

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KRUNIC'İN GÖLGE DANSI

Fred'in yokluğunda Fenerbahçe'de orta sahanın merkezinde İsmail Yüksek-Rade Krunic ikilisi görev aldı ancak Boşnak futbolcunun varlığı sadece kağıt üzerindeki bir isimden ibaretti.

Krunic; oyun kurma, top dağıtımı, ritmi belirleme, ofansif katkı gibi ana görevlerini yerine getiremediği gibi; doğru pozisyon alma ve alan kontrolü, pres ve top kapma gibi takım savunmasına katkı sağlayabilecek aksiyonlarda çok geride kaldı.

Öyle ki maç boyunca Krunic'siz bir orta saha dizilimi düşünüp durduk ve rövanş öncesi ortaya şu alternatifler çıktı.

1- Krunic'in yerine İrfan Can Kahveci'yi ana mevki olan 8 numarada oynatmak.

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2- Son maçta kanatta etkisiz kalan Tadic'i Szymanski'nin yerine, Polonyalı yıldızı Krunic'in yerine, İrfan Can'ı sağ kanata almak.

3- Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş'ı kadroya dahil etmek.

4- Dün olduğu gibi Alexander Djiku'yu 6 numarada değerlendirip İsmail Yüksek'i öne çıkarmak.

İSMAİL'İ PAMUKLARA SARMAK GEREKİYOR

Boşnak futbolcunun hayretler içerisinde bırakan kötü performansında, merkezde iş yükü İsmail'in omuzlarına binerken milli futbolcunun kendini yere bıraktığı pozisyon sonrası yürekler ağza geldi.

Miguel Crespo, Miha Zajc'ın kadroda düşünülmemesi, Krunic'in formsuzluğu, Fred'in sakatlığı ve orta saha rotasyonu göz önünde bulundurulduğunda Fenerbahçe'nin en hayati oyuncusu konumunda İsmail Yüksek.

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1 DEĞİL, 2 TRANSFER

Crespo, Zajc ve Krunic'in ana planda yer almadığı bir denklemde Fenerbahçe'ye bir değil, iki orta saha transferi lazım geldiği çok açık.

LİGİN EN GÜÇLÜ KANAT İKİLİSİ OLMAYA ADAYLAR

Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, daha ilk maçından heyecana yaratan bir performans sergiledi.

Hazır olmamasına rağmen fiziksel gücü, hızı, çevikliği, dribbling yeteneğinden kesitler sunan Allan Saint-Maximin, Ferdi Kadıoğlu ile birlikte ligin en güçlü kanat ikilisi olmaya aday olduğunu gösterdi.