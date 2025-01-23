FENERBAHÇE OLYMPIQUE LYON MAÇI CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Olympique Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Olympique Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam bu akşam oynanacak olan karşılaşma öncesinde başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki karşılaşmayla ilgili muhtemel 11'ler dahil birçok ayrıntı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Olympique Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların cevabı ve Fenerbahçe Olympique Lyon maçı canlı yayın saati ve kanalı ile maçın muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE OLYMPİQUE LYON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri



Olympique Lyon: Lucas Perri, Tagliafico, Niakhate, Kumbedi, Mata, Veretout, Tolisso, Matic, Benrahma, Cherki, Mikautadze

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.

Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

5 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakan Fred ise yarınki maçta sahada olacak.

Savunmada belirsizlik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı öncesinde savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanıyor.

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Portekizli çalıştırıcı, sağ bekte formayı Bright Osayi-Samuel'e verecek. Jayden Oosterwolde'nin sakat, Mert Müldür'ün cezalı, Filip Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle sol bek sıkıntısı yaşayan Mourinho, bu bölgede Djiku'yu denemeyi planlıyor.

Rodrigo Becao'nun sakat, Samet Akaydin'in de uzun süredir kadroda olmaması, savunma ikilisi konusunda da Portekizli çalıştırıcının elini zayıflatıyor.

Mourinho, yarın oynanacak maçta Çağlar Söyüncü'nün yanında Samet Akaydin'i sahaya sürebilir.

Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatanın ardından tribünlerin tepki gösterdiği Samet, teknik direktör Jose Mourinho tarafından rehabilitasyon amacıyla maç kadrolarına alınmamıştı.

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Portekizli çalıştırıcı, uzun süre sonra bir başka Avrupa maçında Samet'e formayı teslim edebilir.

Sarı-lacivertli ekibin savunmadaki bir diğer ismi ise altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek olacak.

Aralarındaki 4 maçı da Lyon kazandı

Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti.

İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı.

Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.