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Fenerbahçe, Olympiakos’a konuk olacak

#Fenerbahçe#Olympiakos#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe, Olympiakos’a konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5’inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

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eorgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Grupta 5 puanla 3’üncü sırada yer alan Fenerbahçe, İstanbul’da 3-0 yenildiği rakibine karşı rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray’ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8’e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Rakip Olympiakos ise 6 puanla 2’nci sırada yer alıyor.

SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ile Enner Valencia, Olympiakos maçında görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo’nun mücadelede yer alması beklenmiyor.

Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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ZAJC CEZA SINIRINDA

Sarı lacivertli ekipte Miha Zajc, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sloven futbolcu, Olympiakos maçında sarı kart görmesi durumunda 9 Aralık’ta oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesinde cezası sebebiyle görev alamayacak.

HAZIRLIKLAR İSTANBUL’DA TAMAMLANACAK

Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını ise İstanbul’da tamamlayacak. Saat 10.30’da Can Bartu Tesisleri’nde mücadelenin son provasını yapacak olan Fenerbahçe, saat 14.00’te kalkacak uçakla Yunanistan’a gidecek. TSİ 19.30’da ise karşılaşmanın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda teknik direktör Vitor Pereira ile Dimitis Pelkas basın toplantısı düzenleyecek.

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#Fenerbahçe#Olympiakos#UEFA Avrupa Ligi

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