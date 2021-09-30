Fenerbahçe Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

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Avrupa kupalarında Olympiakos'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Fenerbahçe, Yunanistan takımlarını konuk ettiği üç maçı da kaybetmedi. Yunanistan takımlarıyla oynadığı altı maçın ikisini kazanan Fenerbahçe, iki galibiyetini de son iki karşılaşmada Atromitos'u mağlup ederek aldı. Türk takımlarına rakip olduğu son altı Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Olympiakos, tek mağlubiyetini Mart 2017'de Beşiktaş'a konuk olduğu karşılaşmada aldı. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 12 iç saha maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, son dört karşılaşmada kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Olympiakos maçı bu akşam saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

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Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 234. KEZ SAHNE ALACAK

Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

"KUPA 2"DE 120. MÜSABAKA

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçını oynayacak.

Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.

VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 20. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.

İSTATİSTİKLER

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Avrupa Ligi'ndeki son dış saha maçında Arsenal'i 1-0 mağlup eden Olympiakos, bu turnuvadaki ilk iki deplasman karşılaşmasından bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk grup maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu turnuvada boy gösterdiği beş sezon arasında sadece 2015/16'nın ilk iki grup karşılaşmasını galibiyetsiz geçti. Fenerbahçe forveti Enner Valencia, bu sezon ilk 11 çıktığı beş resmi maçta altı golde pay sahibi oldu.

Fenerbahçe orta sahası Mesut Özil, Ekim-Kasım 2016 arasından bu yana ilk kez üst üste iki Avrupa kupası maçında gol atmak için sahaya çıkıyor. Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru, Fenerbahçe ile karşılaştığı üç deplasman maçının ikisinde birer gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanamayan ve yedi gol yiyen Vitor Pereira, daha sonraki dört karşılaşmayı da kaybetmedi ve tek gole izin verdi.