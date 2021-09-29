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Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı. İşte, Fenerbahçe Olympiakos maçı hakkında son bilgiler...

Fenerbahçe Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü oynanacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SEKİZ EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

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AVRUPA'DA 234. MAÇ

Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

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