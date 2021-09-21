Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman? İşte müsabaka tarihi

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Mesut Özil'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekip adına 41. dakikada Sam Lammers'in kaydettiği golle mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Şimdi ise Olympiakos maçı gündemde. İşte, Fenerbahçe-Olympiakos maçının ayrıntıları...
Fenerbahçe'nin D Grubu'nda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim: (3. Hafta)
Fenerbahçe-Royal Antwerp
4 Kasım: (4. Hafta)
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta)
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt