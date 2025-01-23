Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında galibiyet arıyor! Şampiyon Oran farkı Misli'de…

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İlandır.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele bugün saat 20.45’te başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri

Lyon: Lucas Perri, Abner, Niakhate, Kumbedi, Mata, Veretout, Tolisso, Matic, Benrahma, Cherki, Mikautadze

FENERBAHÇE – LYON MAÇININ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ

- Fenerbahçe Fransız takımlarına karşı oynadığı 21 maçta 11 mağlubiyet, 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

- Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında bu sezon yaptığı 10 maçın 9’unda karşılıklı gol oldu.

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- Teknik direktörlük kariyerinde 52 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkan Jose Mourinho bu maçlarda 30 galibiyet, 12 mağlubiyet, 10 beraberlik aldı.

- Çalıştırdığı takımlar Lyon ile 6 kez karşılaşan Jose Mourinho bu maçlardan 4 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.

- Lyon ile daha önce 4 kez karşılaşan Fenerbahçe tüm maçları kaybetti.

- Fenerbahçe bu sezonki 13 iç saha maçında 9 galibiyet aldı.

- Fenerbahçe’nin bu sezonki 13 iç saha maçının 8’i 2.5 gol üzeri skorla tamamlandı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %13’ü Fenerbahçe’nin %18’i ise Lyon’un kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU

Fenerbahçe’nin oyunu sorunlu ama havası yerinde. Maçın kilitlendiği anlarda önemli figürleri sahne alabiliyor. Beşiktaş’ın elde ettiği galibiyetin de Fenerbahçe’ye ekstra motivasyon sağlayacağını düşünüyorum. Bu bakış açısıyla Fenerbahçe’nin kazanmasını bekliyorum. Buna karşılık “Daha olası bir tahmin nedir?” sorusunun cevabı “Karşılıklı gol var” şeklinde olur.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'nin kazanırına 1.88 yerine 2.00 oran verilirken maçın beraberliği 3.48 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Lyon'un kazanmasına ise 2.84 yerine 2.99 oran veriliyor.

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* Oranlar değişiklik gösterebilir.

FENERBAHÇE 22. SIRADA YER ALIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 22. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor .Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz. Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

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4 MÜCADELEYİ LYON KAZANDI

Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti. İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.

LYON LIGUE 1'DE 6. SIRADA

Olympique Lyon, Fransa Ligue 1'de bu sezon 18 maça çıkarken, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Pierre Sage'ın öğrencileri son 3 maçında 4 puan toplarken, Avrupa Ligi'nin aksine ligde inişli-çıkışlı performans sergiledi. Rakip filelere 29 gol gönderen Lyon, kalesinde ise 22 gol gördü. Takımda Alexandre Lacazette 5 gol, Georges Mikautadze 4 golle ön plana çıkarken, Malick Fofana ile Mathis Cherki de 3'er gol ve 3'er asistlik katkı sağladı.

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LYON'UN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Lyon, Türk takımları ile bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 13 kez karşı karşıya geldi. Fransa temsilcisi; Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor ve İstanbulspor ile oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Lyon, son olarak 24 Ekim 2024'te Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-0 kaybetti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 143. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.