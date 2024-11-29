Fenerbahçe Olimpia Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte THY Avrupa Ligi Fenerbahçe Beko Olimpia Milan maçı saati

Haberin Devamı

Fenerbahçe Olimpia Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak maç öncesinde sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe Olimpia Milan maçı saati ve canlı yayın kanalı...

FENERBAHÇE OLİMPİA MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.