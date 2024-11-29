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Fenerbahçe Olimpia Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte THY Avrupa Ligi Fenerbahçe Beko Olimpia Milan maçı saati

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#Fenerbahçe#Olimpia Milan#Maç
Fenerbahçe Olimpia Milan maçı saat kaçta hangi kanalda İşte THY Avrupa Ligi Fenerbahçe Beko Olimpia Milan maçı saati
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 12:27

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Olimpia Milan'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde geri sayım devam ederken gözler bir yandan da maçın saatine ve yayıncı kuruluşa çevrildi. Peki, Fenerbahçe Olimpia Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte THY Avrupa Ligi Fenerbahçe Beko Olimpia Milan maçı saati ve canlı yayın kanalı...

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Fenerbahçe Olimpia Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak maç öncesinde sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe Olimpia Milan maçı saati ve canlı yayın kanalı...

FENERBAHÇE OLİMPİA MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

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#Fenerbahçe#Olimpia Milan#Maç

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