Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı açıkladı! Milli oyuncu İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe, adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Oğuz Aydın'ın transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a taksitler halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Havalimanı'na geldi.

İstanbul Havalimanı’na inen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.

Milli futbolcu salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

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ALANYASPOR’DAN OĞUZ AYDIN AÇIKLAMASI

Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Corendon Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.