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Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

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#Fenerbahçe#Transfer#Oğuz Aydın
Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 19:30

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan milli oyuncu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kadrosuna Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü katan sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken Oğuz Aydın transferini resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor'da iyi bir çıkış yapan milli futbolcu Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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Oğuz Aydın, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

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#Fenerbahçe#Transfer#Oğuz Aydın

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