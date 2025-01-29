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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i kadrosuna katıyor! İşte transferin mali detayları

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#Transfer#Fenerbahçe#Kızılyıldız
Fenerbahçe, Ognjen Mimovici kadrosuna katıyor İşte transferin mali detayları
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 16:50

Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'in transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Transferin mali detaylarını Sırp basını duyurdu.

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Fenerbahçe'den savunmaya bir takviye daha geldi.

Ara transfer savunma hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'i de kadrosuna katıyor.

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TRANSFERİN MALİ DETAYLARINI SIRP BASINI DUYURDU

Sırbistan'da yayın yapan Kurir'in haberine göre; Fenerbahçe ve Kızılyıldız, Ognjen Mimovic'in transferi için 8.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Dün gece itibarıyla Saint-Etienne transfer olması beklenen Mimovic'in son anda devreye giren ve kendisine daha fazla maaş öneren Fenerbahçe'ye evet dediği belirtildi.

YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Mimovic'in yarın Türkiye'ye gelerek 4.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Ognjen Mimovici kadrosuna katıyor İşte transferin mali detayları

FENERBAHÇE'DEKİ 3. SIRP OLACAK

Mimovic; Tadic ve Kostic'in ardından Fenerbahçe kadrosundaki 3. Sırp futbolcu olacak.

OGNJEN MIMOVIC’İN KARİYERİ

Ognjen Mimovic, alt yapısından yetiştiği Kızılyıldız'da geçtiğimiz sezonun devre arasında A Takım'a yükseldi.

Kızılyıldız formasıyla bugüne dek 33 maçta görev yapan Mimovic, 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kızılyıldız

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