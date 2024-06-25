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Fenerbahçe Niclas Füllkrug'u, Borussia Dortmund ise Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Niclas Füllkrug
Fenerbahçe Niclas Füllkrugu, Borussia Dortmund ise Ferdi Kadıoğlunu istiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 17:29

Yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dev bir anlaşmayla gündeme geldi. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Borussia Dortmund'dan Alman Milli Takımı'nın golcüsü Niclas Füllkrug’u istedi.

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Yedek golcüsü Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, son yıllardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Niclas Füllkrug’u radarına aldı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Borussia Dortmund forması giyen Niclas Füllkrug'u kadrosuna katmak istiyor.

Alman Milli Takımı'nın golcüsü olan 31 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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EURO 2024'TE 2 GOL

EURO 2024'te Almanya formasıyla 3 maçta 2 gol atan 31 yaşındaki golcü, geçen sezon Bundesliga'da Dortmund formasıyla 31 maçta 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

DORTMUND DA FERDİ'Yİ İSTİYOR

Alman ekibinin yeni teknik direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu istiyordu. Takas formüllerinin de konuşulacağı masada iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Niclas Füllkrug

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