Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini KAP'a bildirdi!

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe, NGolo Kante transferini KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 17:39

Fenerbahçe, yeni transferi N'Golo Kante için KAP açıklaması yaptı.

Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferi için KAP açıklaması yaptı.

Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante'ye 14.4 milyon euro imza ücreti verecek. Kante, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

Fransız yıldız, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

Fenerbahçe, NGolo Kante transferini KAPa bildirdi

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."

