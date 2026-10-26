Fenerbahçe, Nene'nin yerine alacağı ismi buldu!

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında 18 milyon euro karşılığında Salzburg'dan transfer edilen ve ilk sezonunda 39 maçta 11 gol - 10 asist üreterek toplamda 21 gole doğrudan katkı sağlayan Dorgeles Nene, İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte adeta kulübeye hapsoldu.

Bu sezon şu ana dek 17 resmi maç oynayan Fenerbahçe'de yalnızca 8 maçta şans bulabilen Nene, sahada yer aldığı 158 dakikada 1 asist üretti.

DEVRE ARASINDA AYRILIK YAŞANABİLİR

Yeteri kadar şans bulamadığı için devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü iddia edilen 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu için sarı-lacivertli kulübün uygun bir teklifte ayrılığa onay vereceği belirtiliyor.

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SÜRPRİZ İDDİA: "FENERBAHÇE, TAONSA'YI TAKİP EDİYOR"

Nene'nin ayrılık ihtimali üzerine alternatif arayışlarına hız veren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Africafoot'un haberine göre; Kanat bölgesine dinamizm ve yaratıcılık katabilecek bir oyuncu arayan Fenerbahçe, İsveç ekibi Vasteras SK'da dikkat çekici bir sezon geçiren Axel Taonsa'yı gündemine aldı.

23 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ

Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği belirtilen 22 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu, bu yıl İsveç 1. Ligi'nde (Allsvenskan) forma giydiği 23 maçta 9 gol kaydetti.

Axel Taonsa, forvet arkası, sağ ve sol kanatların yanı sıra santrforda da oynayabiliyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Taonsa'nın kulübü Vasteras SK ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.