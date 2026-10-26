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Fenerbahçe, Nene'nin yerine alacağı ismi buldu!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Dorgeles Nene
Fenerbahçe, Nenenin yerine alacağı ismi buldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 12:18

Ara transfer döneminde Dorgeles Nene ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, Malili kanat oyuncusunun yerine alacağı isim çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin aradığı ismi İsveç'te bulduğu iddia edildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında 18 milyon euro karşılığında Salzburg'dan transfer edilen ve ilk sezonunda 39 maçta 11 gol - 10 asist üreterek toplamda 21 gole doğrudan katkı sağlayan Dorgeles Nene, İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte adeta kulübeye hapsoldu.

Bu sezon şu ana dek 17 resmi maç oynayan Fenerbahçe'de yalnızca 8 maçta şans bulabilen Nene, sahada yer aldığı 158 dakikada 1 asist üretti.

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DEVRE ARASINDA AYRILIK YAŞANABİLİR

Yeteri kadar şans bulamadığı için devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü iddia edilen 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu için sarı-lacivertli kulübün uygun bir teklifte ayrılığa onay vereceği belirtiliyor.

Fenerbahçe, Nenenin yerine alacağı ismi buldu

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SÜRPRİZ İDDİA: "FENERBAHÇE, TAONSA'YI TAKİP EDİYOR"

Nene'nin ayrılık ihtimali üzerine alternatif arayışlarına hız veren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Africafoot'un haberine göre; Kanat bölgesine dinamizm ve yaratıcılık katabilecek bir oyuncu arayan Fenerbahçe, İsveç ekibi Vasteras SK'da dikkat çekici bir sezon geçiren Axel Taonsa'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe, Nenenin yerine alacağı ismi buldu

23 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ

Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği belirtilen 22 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu, bu yıl İsveç 1. Ligi'nde (Allsvenskan) forma giydiği 23 maçta 9 gol kaydetti.

Axel Taonsa, forvet arkası, sağ ve sol kanatların yanı sıra santrforda da oynayabiliyor.

Fenerbahçe, Nenenin yerine alacağı ismi buldu

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Taonsa'nın kulübü Vasteras SK ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Dorgeles Nene

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