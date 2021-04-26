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GeriFutbol Fenerbahçe neden 19 maça çıkmış Altay Bayındır'ı transfer etti? Joe Hart itirafı, Uğurcan Çakır, Muslera...
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Futbol
Spor Arena Özel
Haber Giriş: 26.04.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe neden 19 maça çıkmış Altay Bayındır'ı transfer etti? Joe Hart itirafı, Uğurcan Çakır, Muslera...

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Uzun süre A Milli Takım'da görev alan, daha sonra ise Fenerbahçe'de kaleci antrenörü olan Alper Boğuşlu, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

Alper Boğuşlu ile yaptığımız söyleşiden öne çıkanlar;

- Muslera olağanüstü bir kaleci.
- Uğurcan kendisinin bile hayalini kurmadığı işlere imza atabilir.
- Fenerbahçe Altay Bayındır'a inandı. Ersun hoca ile konuştuk, hata yapmadık.
- Altay Bayındır olmasaydı Joe Hart listemizdeydi ama ona gerek kalmadı.
- Türk kaleciliğinin miladı 2014'te Fatih Terim'in yönlendirmesiyle kurulan kaleci departmanıdır.
- Ayağı iyi olan kalecileri izlemek çok keyifli.
- Ve çok daha fazlası...

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Fenerbahçe neden 19 maça çıkmış Altay Bayındırı transfer etti Joe Hart itirafı, Uğurcan Çakır, Muslera...

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