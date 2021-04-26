Fenerbahçe neden 19 maça çıkmış Altay Bayındır'ı transfer etti? Joe Hart itirafı, Uğurcan Çakır, Muslera...

Alper Boğuşlu ile yaptığımız söyleşiden öne çıkanlar;



- Muslera olağanüstü bir kaleci.

- Uğurcan kendisinin bile hayalini kurmadığı işlere imza atabilir.

- Fenerbahçe Altay Bayındır'a inandı. Ersun hoca ile konuştuk, hata yapmadık.

- Altay Bayındır olmasaydı Joe Hart listemizdeydi ama ona gerek kalmadı.

- Türk kaleciliğinin miladı 2014'te Fatih Terim'in yönlendirmesiyle kurulan kaleci departmanıdır.

- Ayağı iyi olan kalecileri izlemek çok keyifli.

- Ve çok daha fazlası...



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