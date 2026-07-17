Fenerbahçe Muriqi, Ake ve Greenwood ile sözleşme imzaladı: 'Şampiyon olup tarih yazabiliriz!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe şu ana kadar kadrosuna Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kattı. Yıldız oyuncular için imza töreni düzenlendi.

"TÜRKİYE'DE KIYASLADIĞINIZ ZAMAN TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ OYUNCULARI FENERBAHÇE'DE"

Cihan Kamer: "Türkiye açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibarıyla takımımız tekrar çalışmaya başlayacak. Hep söylüyorum, Türkiye'de kıyasladığınız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de.

Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler, biz de derhal en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan transfer sürecini Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik.

Haberin Devamı

Beni en çok yoran, en çok üzen şey haberi önce verme hevesi. İş bizi zorlayan boyutlara geldi. Herkes bir hikaye yazdı, 50 milyon 60 milyon paralar havada uçuştu. Birçok rakiplerle karşılaştık, bu paraları ödeyenler de oldu. Son gün birçok gitti geldiler yaşandı, bu sırada Aziz Yıldırım liderlik gösterdi, bir lider bir ağabey gibi beni düştüğüm yerde ayağa kaldırdı. 'Yıkılmak yok' dedi. 'Serbest kalma parası ne kadardır, gerekirse 50 milyon vereceğiz. Sıkı dur, rahat ol' dedi

"GREENWOOD İLK GÜNDEN BERİ YA FENERBAHÇE YA MARSİLYA DEDİ"

Greenwood ilk günden beri ya Fenerbahçe ya Marsilya dedi. Hiç dönmedi. Daha önce hazırlanmış daha fazla bir kontrattan çok fedakarlık yaptı. Ake de çok yardımcı oldu transferi konusunda. 24 saat irtibat içerisindeydi. Çok arzu etti. İleride gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz.

Haberin Devamı

"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARI KULÜBÜMÜZE KAZANDIRDIK"

Oğuz Çetin: "Vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık. Çok önemli oyuncuları kulübümüze kazandırdık. Tüm yönetim gece gündüz demeden bize destek oldular. Bu süreci Sayın Cihan Kamer Bey ile yoğun mesaiyle geçirdim. Bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem camiamızın yükünü büyük bir sabır, özveri ve başarıyla yürüttü.

Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına Sayın Aziz Başkan'ın verdiği destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, Fenerbahçe futbol komitesi adına Şenol Usta, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turhan Sofuoğlu, Kemal Aslan, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük. Çok büyük desteklerini aldım.

Haberin Devamı

"HER GELEN TEKLİFE KARŞI FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTEDİKLERİNİ İLETTİLER"

Her bir transferde bizzat bulunan biri olarak başta Muriqi olmak üzere sonra Nathan Ake ardından Mason Greenwood transfer süreçlerinde güçlü şekilde durmamızın sebebi, oyuncuların bu büyük Fenerbahçe camiasında olma istekleriydi. Bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklife karşı Fenerbahçe'de oynamak istediklerini ilettiler. Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarının beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada bilinen, kendini ispatlamış 3 oyuncuyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

Haberin Devamı

"BU FORMAYA LAYIK OLDUĞUMU TEKRAR GÖSTERECEĞİM"

Vedat Muriqi: "Oğuz Hocama, Cihan Ağabeye çok teşekkür ederim güzel sözleri için. Bu transfer süreçleri zorludur. Futbol sorumlumuz, futbol direktörümüz çok iyi biliyor bunu. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için, bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bana bu fırsatı tekrar veren değerli yöneticilerimize, kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğim. Bu şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan onurlu ve gururluyum.

"6 SENE ÖNCEKİ VEDAT İLE TEK FARK VAR, ÇOK TECRÜBELENDİM AMA İSTEĞİM, HIRSIM AYNI"

Haberin Devamı

"Geçmiş ile bugün arasında tecrübe farkı var, bu en önemlisi. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde 25 yaşımdaydım. Daha önce oynadığım kulüplere saygısızlık yapmamak adına söylüyorum, ilk defa büyük bir kulübe adım attım, Fenerbahçe taraftarını gördüm. 6 sene önceki Vedat ile tek fark var, çok tecrübelendim ama isteğim, hırsım aynı. Aynı hırs ve aynı heyecanla sahaya çıkmak için can atıyorum.

"TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADIM"

Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcu bunu istemez. Tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Maç olarak belirtmek zor, çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekiple, teknik ekiple görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında.

"EN ÖNEMLİ ŞEY ŞAMPİYONLUKTUR"

Geçen sezon iyi bir sezon geçirdim. Geçen sezonun sürprizi diyebilirim gol krallığı listesinde ikinci olmam. Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı ligde böyle bir performans onur verici. Hiçbir zaman kendime bir gol hedefi, rakam koymadım. En önemli şey şampiyonluktur. Keşke hiç gol atmasam ama Fenerbahçe şampiyon olsa. Bu en önemlisi. Ben elimden gelenin en fazlasını hem saha içi hem saha dışı yapacağım."

"SEZONA BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Nathan Ake: "Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız.

"BURAYA GELMEDEN ÖNCE EDERSON İLE GÖRÜŞTÜM"

Buraya gelmeden önce Ederson ile görüştüm. Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgiler verdi. Gerçekten büyük keyif aldığını, Fenerbahçe'yi sevdiğini, taraftarların inanılmaz olduğundan bahsetti. Ayrıca bana şampiyonluk için her sezon savaşıldığını söyledi. Sonrasında kulüp ile iyi bir görüşme yaptık.

En önemli şey negatif durumlarda bile pozitif kalmaktır. Fenerbahçe son birkaç yılda çok iyi sezonlar geçirdi ama sezon içerisinde negatif şeyler de olur. 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsun, o anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. Manchester City'de pes etmedik biz. Ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. En önemli şey bence bu.

"TRANSFER SÜRECİ UZUN SÜRDÜ AMA BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Mason Greenwood: "Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışırız şampiyonluğa ulaşmak için. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.

"ŞİMDİKİ MEYDAN OKUMA İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Çok fazla baskı hissetmiyorum. Marsilya'da iki yıl oynadım. Orada da baskı çok yüksek. Açıkçası iyi bir performans sergiledim orada. Şimdiki meydan okuma için çok heyecanlıyım. Ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum, sayıların önemi yok. Tek odaklandığım şey futbol.

"UMUYORUM Kİ BİRLİKTE GÜZEL ŞEYLER BAŞARACAĞIZ"

Bu kadar çok taraftarın havalimanına gelmesi. Çok hoşuma gitti. Bu çok önemli, bu Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. 12. adamdır taraftar, bu da eminim ki sahaya yansıyacak. Taraftarlar, futbolcular kadar önemli. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız.

"ŞAMPİYON OLUP TARİH YAZABİLİRİZ UMARIM"

Transfer sürecinde taraftarımız büyük rol oynadı. Mesajları çok güzeldi. Arkadaşlarıma bile mesaj attılar, büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında transferin olmasını sağlayan yöneticilerle görüştüğümde çok düşünülecek bir şey yoktu. Yeni bir ülkede meydan okuma istedim. Fenerbahçe harika bir şans olacağını düşündüm. Şampiyon olup tarih yazabiliriz umarım."