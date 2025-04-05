Fenerbahçe Mourinhosuz Trabzonspor'u ağırlayacak! Takımın başında tanıdık isim

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar akşamı sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.

Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

MOURINHO CEZALI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçının ardından "saldırı" sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. 44. maddeden sevk edilen Portekizli teknik adam, alt sınır olan 5 maç ceza alsa dahi, bu cezasını ligde çekecek.

Haberin Devamı

Galatasaray derbisinde kırmızı kart görüp, teknik direktör Mourinho gibi 44. maddeden PFDK'ye tedbirli sevk edilen Mert Hakan Yandaş da Pazar akşamı oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.

FRED FORMA GİYEBİLİR

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fred, "Hakaret" sebebiyle PFDK'ye tedbirli olarak sevk edildi.

Fred, PFDK kararlarının maç saatine kadar açıklanması ve alt sınır olan 3 maç ceza alması halinde, bu cezasını gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

TAKIMI ZEKİ MURAT GÖLE YÖNETECEK

Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ye tedbirli olarak sevk edilen yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic, disiplin kurulu kararlarının maç saatine kadar açıklanmaması durumunda takımın başında olamayacak.

Mourinho, Foti ve Zufic'in yokluğunda ise Zeki Murat Göle takımın başında sahaya çıkacak.

FORVET HATTINDA ROTASYON

Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında forvet hattında Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Talisca ve En-Nesyri ikilisinden birisini kulübeye çekmeyi düşünen Mourinho, orta sahada ise Dusan Tadic'e ilk 11'de şans verecek.

Haberin Devamı

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında.

Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, Pazar akşamı oynanacak karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.