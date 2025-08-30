×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe, Mourinho'nun ardından Roger Schmidt'i getiriyor! Görüşmeler başladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Roger Schmidt
Fenerbahçe, Mourinhonun ardından Roger Schmidti getiriyor Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 14:41

Fenerahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yönetim kurulu toplantısı yaptı ve muhtemel hoca adaylarını belirledi. Sarı lacivertlilerde Roger Schmidt ismi öne çıkarken, İspanyol Marca'nın haberine göre görüşmeler başladı. İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertli ekip, dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho'yu kovarak hem Türkiye hem de dünya gündeminde büyük bir yankı uyandırdı. Mourinho'nun tek başına ülkeden ayrılmasının ardından rota, Alman teknik direktöre döndü.

Gözden KaçmasınJose Mourinho kovulmak için her şeyi yaptıJose Mourinho kovulmak için her şeyi yaptı!Haberi görüntüle

MOURINHO YİNE TAZMİNAT ALDI

Jose Mourinho, kariyerinde takımlardan sade Porto ve İnter’den kendi isteğiyle ayrıldı. Portekizli hoca Chelsea (2 kez), Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma’dan kovularak tazminat aldı.

Fenerbahçe, Mourinhonun ardından Roger Schmidti getiriyor Görüşmeler başladı

Fenerbahçe de bundan kurtulamadı. Sarı-Lacivertliler, Mourinho ve ekibinin kalan 9 aylık alacaklarını ve primlerini ödeyecek. Bu rakamın muhtemel şampiyonluk primleri nedeniyle 15 milyon Euro’yu bulacağı öne sürüldü. Sözleşmedeki madde gereği tecrübeli hoca başka bir takımla anlaşsa bile bu parayı alacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Mourinhonun ardından Roger Schmidti getiriyor Görüşmeler başladı

LİSTE BAŞI HOCA!

Marca'nın haberine göre; Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü belirledi. Bu kapsamda Kanarya, Alman hoca Roger Schmidt ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, Mourinhonun ardından Roger Schmidti getiriyor Görüşmeler başladı

58 yaşındaki Schmidt, geçen yıl Portekiz ekibi Benfica ile yollarını ayırmıştı. Benfica'da 115 maçta görev yapan Roger Schmidt, 2.26 puan ortalamasını tutturmuştu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe’deki Mourinho ayrılığını Mehmet Arslan yazdı: Acun Ilıcalı söylemiştiFenerbahçe’deki Mourinho ayrılığını Mehmet Arslan yazdı: Acun Ilıcalı söylemişti!Haberi görüntüle

Son olarak Benfica'da görev yapan Alman hoca kariyerinde; PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen ve Salzburg gibi takımların başında yer aldı. Tecrübeli teknik direktör, yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mourinho#Roger Schmidt

BAKMADAN GEÇME!