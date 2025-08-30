Fenerbahçe, Mourinho'nun ardından Roger Schmidt'i getiriyor! Görüşmeler başladı

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertli ekip, dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho'yu kovarak hem Türkiye hem de dünya gündeminde büyük bir yankı uyandırdı. Mourinho'nun tek başına ülkeden ayrılmasının ardından rota, Alman teknik direktöre döndü.

MOURINHO YİNE TAZMİNAT ALDI

Jose Mourinho, kariyerinde takımlardan sade Porto ve İnter’den kendi isteğiyle ayrıldı. Portekizli hoca Chelsea (2 kez), Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma’dan kovularak tazminat aldı.

Fenerbahçe de bundan kurtulamadı. Sarı-Lacivertliler, Mourinho ve ekibinin kalan 9 aylık alacaklarını ve primlerini ödeyecek. Bu rakamın muhtemel şampiyonluk primleri nedeniyle 15 milyon Euro’yu bulacağı öne sürüldü. Sözleşmedeki madde gereği tecrübeli hoca başka bir takımla anlaşsa bile bu parayı alacak.

LİSTE BAŞI HOCA!

Marca'nın haberine göre; Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü belirledi. Bu kapsamda Kanarya, Alman hoca Roger Schmidt ile görüşmelere başladı.

58 yaşındaki Schmidt, geçen yıl Portekiz ekibi Benfica ile yollarını ayırmıştı. Benfica'da 115 maçta görev yapan Roger Schmidt, 2.26 puan ortalamasını tutturmuştu.

Son olarak Benfica'da görev yapan Alman hoca kariyerinde; PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen ve Salzburg gibi takımların başında yer aldı. Tecrübeli teknik direktör, yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmıyor.