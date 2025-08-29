×
Fenerbahçe Mourinho ile yollarını resmen ayırdı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 10:36

Fenerbahçe, Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivertliler, ayrılığı resmen siteden yayınladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe’de, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elenilmesinin ardından Jose Mourinho konusunda bardak taştı.

Sarı lacivertliler, Portekizli dünyaca ünlü teknik adam ile yollarını resmen ayırdı.

Fenerbahçe Mourinho ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe’nin resmi yayın organından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

NEDEN KOVULDU?

Mourinho’nun gönderilmesinin birçok nedeni olurken, özellikle Benfica maçı öncesi basın toplantısında sarf ettiği ifadeler, yönetime verdiği mesajlar gündem olmuştu:

"Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürpriz yapmak için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum."

Fenerbahçe Mourinho ile yollarını resmen ayırdı

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."

Fenerbahçe Mourinho ile yollarını resmen ayırdı

“ONU TANIMIYORUM”

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’ın, “Benfica’yı rahat yeneriz” sözleri de hatırlatılan Mourinho, “Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum.” İfadesini kullanmıştı.

Fenerbahçe Mourinho ile yollarını resmen ayırdı

GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLUĞU ERKEN KAYBETTİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırırken, deplasmanda oynanan ve 0-0’lık beraberlikle sonuçlanan derbi sonrası düşüşe geçmişti. Ligin son haftalarına girildiğinde Samsunspor ve Kayserispor beraberliği, iç sahada alınan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ipler gerilmişti. Ligin bitimine 1 hafta kalan Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanından 4-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

17 YILLIK HASRETİ DİNDİREMEDİ

Öte yandan Fenerbahçe, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çok yaklaşmıştı. Sarı lacivertliler, play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalmış, tek farklı gollü galibiyetin dahi Devler Ligi'ne taşıyacağı turun 2. maçında 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe Mourinho ile yollarını resmen ayırdı

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

