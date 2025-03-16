Fenerbahçe moral peşinde!

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Sarı - lacivertli takım, bugün kazanarak, 2 maç fazlasıyla 10 puann önde olan lider Galatasaray ile aradaki farkı 7'ye indirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, bu akşam Reeder Samsunspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda 20.30’da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Hafta içinde Rangers’a elenen sarı lacivertli ekip hem moral bozukluğunu üzerinden atmak, hem de lider G.Saray ile puan farkını 7’ye indirmek istiyor.

Kanarya’da sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar, İsmail ve Levent forma giyemeyecek. Samsunspor’da tek eksik sakatlığı süren Satka.

EViNDEKi SON 9 LiG MAÇINI KAZANDI

Evindeki son 9 lig maçını kazanan sarı F.Bahçe bugün de galip gelirse 2011-12 sezonunda yaşadığı Kadıköy’de en uzun galibiyet serisini tekrarlayacak.

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SÜPER LiG’DE BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR

13.30 Çaykur Didi Stadı: Çaykur Rizespor-Bodrum FK (Kadir Sağlam)

16.00 Mersin Stadyumu: Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Çağdaş Altay)

16.00 Gürsel Aksel Stadyumu: Göztepe-İkas Eyüpspor (Yasin Kol)