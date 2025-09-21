Fenerbahçe moral arıyor!

×
#Süper Lig#Fenerbahçe#Kasımpaşa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 07:00

Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hafta içi erteleme maçında karşılaştığı Alanyaspor’a 90+3’te yediği golle puan kaptıran Kanarya, deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa’yı mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Sarı lacivertlilerde sakat olan Jhon Duran kesin yok, Edson Alvarez’in durumu ise bugün belli olacak.

Hafta içi Corendon Alanyaspor ile oynadığı erteleme maçında 90+3. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Sezonun ilk 3 maçını kaybeden Kasımpaşa ise deplasmanda oynadığı son 2 karşılaşmada Karagümrük’ü 1-0 yenerken, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında Fenerbahçe, 36 kez galibiyetle ayrılırken 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

