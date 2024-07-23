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Fenerbahçe, Moldovalı kaleciyi transfer etti

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#Fenerbahçe#Transfer#Natalia Munteanu
Fenerbahçe, Moldovalı kaleciyi transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 18:21

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen 30 yaşındaki kaleci Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı. Moldova Kadın A Milli takım forması da giyen 30 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Natalia Munteanu

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