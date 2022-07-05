Canlı: Fenerbahçe - Mol Fehervar (Vidi) hazırlık maçı

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Avusturya'daki ilk maçında Partizan'ı 1-0'la geçen sarı lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar ile kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Fenerbahçe 0-0 Mol Fehervar

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Osayi, Szalai, Min Jae, Ferdi, İsmail Yüksek, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar

FENERBAHÇE MOL FEHERVAR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Mol Fehervar hazırlık maçı saat 19.30'da başladı ve mücadele S Sport ve Sport Plus’tan canlı yayınlanıyor.

AVUSTURYA'DAKİ İLK MAÇINDAN GALİP AYRILDI

Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşılan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 4. hazırlık maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.

İSTANBUL'DA 3'TE 3

Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertliler ilk karşılaşmasında Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2 - 2 berabere kalırken, İkinci mücadelesinde Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Üçüncü maçında Katar ekibi Al Shamal ile karşılaşan Fenerbahçe, bu mücadeleden de 4-2'lik skorla galip ayrıldı.