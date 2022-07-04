Fenerbahçe - Mol Fehervar maçının günü değişti

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Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçının günü değişti.

6 Temmuz'da Graz Merkür Arena'da oynanması planlanan Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı bir gün öne çekilerek 5 Temmuz Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçemizin, yurt dışı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Avusturya’da, 6 Temmuz Çarşamba günü 19.30’da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı, Futbol A Takımımızın planlaması çerçevesinde 5 Temmuz Salı (Yarın) günü saat 19.30’da oynanacaktır. Mücadele S Sport ve Sport Plus’tan yayınlanacak.

Maç bileti almış olan taraftarlarımızın biletleri geçerliliğini korumaktadır. İsteyen taraftarlarımız maça gelemeyecekleri takdirde biletlerini iade edebileceklerdir.

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Günün antrenmanından notlar

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla devam ediyor.



Avusturya’da kampta olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda başlayan idman, ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen koşu ile devam etti. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında taktiksel çalışmalarla antrenman noktalandı.



Sarı-lacivertliler çalışmalarını akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.