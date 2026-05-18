Fenerbahçe, Mohamed Salah'a resmen teklif yaptı! Sözleşmesi belli oldu

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 12:41

Fenerbahçe'de gündem bir yandan 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, diğer yandan da adaylar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde bu bağlamda, Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'a teklif yapıldı. Salah'a önerilen sözleşme şartları belli oldu.

Fenerbahçe'de başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, bir yandan seçim çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Seçime güçlü bir şekilde girmek isteyen her iki başkan adayı da, kongreye kadar kozlarını belirlemeye çalışıyor. 

Bir yandan teknik direktör adayları ile görüşen iki başkan adayı, diğer yandan da dünya yıldızları ile temas halinde.

MOHAMED SALAH İÇİN EN CİDDİ TEKLİF

Bu bağlamda Fenerbahçe'ye dair Diario Carioca'da önemli bir habere yer verildi. Teklifi yapan başkan adayının ismi verilmezken, adaylardan birinin Mohamed Salah ile ileri derecede görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

'SALAH'A 3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ'

Konuya ilişkin yazılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Liverpool'daki başarılı döneminin ardından Fenerbahçe'ye katılmak için ileri derecede görüşmeler yürütüyor. İngiltere'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından oyuncunun menajerlik firması, transfer piyasasında gizli görüşmelere başladı ve İstanbul kulübüne imza atmak için en büyük aday olarak konumlandırıldı.

Sporcunun kararında önemli etmenler şu şekilde: Avrupa sahnesinde yer almak, Avrupa'daki yüksek rekabet seviyesini korumak, kariyerinin devamında uzun vadeli sözleşme yapmak.

Fenerbahçe yönetimi, Salah'ı ikna etmek için sağlam bir finansal strateji belirledi. Masaya konulan teklif, Türk futbol standartları gereğince son derece yüksek ve Premier Lig'in elit kademelerindeki oyuncularla rekabet edecek seviyede.

Görüşmelerin kilit noktası, sözleşme süresinde ortaya çıktı. Oyucu, uzun vadeli kontrat istedi ve 3 sezonluk sözleşme teklif edildi.

Finansal rakamların ötesinde, Fenerbahçe sportif açıdan da açık ara önde. Salah'a kadroda 'başrol' oyuncusu rolü verilecek. Şampiyonlar Ligi'nde ön elemenin geçilmesi halinde, iyi bir kadro kurulacak ve rekabet devam edecek.

GALATASARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'nin ileri seviye görüşmesine rağmen ezeli rakibi Galatasaray da Salah'ın durumunu yakında takip ediyor. Gelecek haftalarda bir teklif sunmayı düşünüyorlar. Öte yandan Suudi Arabistan kulüpleri de yüksek meblağlar teklif etti.

Salah, Suudi Arabistan'ı reddetti ve İstanbul'a transferi olası görünüyor. Avrupa'da, üst seviyede 3 sezon daha oynayabileceğini düşünüyor. Fiziken düşmek istemiyor ve bu sebeple İstanbul'a transferi sıcak tutuyor."

 

 

