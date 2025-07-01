Fenerbahçe, Misli ile sponsorluk anlaşması sağladı! İşte yeni sezon formaları

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Misli, sezonu 3 kupa ile tamamlayıp ilke imza atan Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçlarındaki "Forma Önü Sponsoru" oldu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Misli logosu, 2025-2026 sezonu boyunca EuroLeague karşılaşmalarında Fenerbahçe Beko formalarında yer alacak. Erkek Basketbol Takımımıza destek verecek yeni yol arkadaşımız Misli'ye “Ailemize hoş geldin” diyor; bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, yeni sezonda voleybol, basketbol ve futbol takımlarının giyeceği formaları tanıttı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları;

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