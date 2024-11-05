Fenerbahçe milli yıldızla anlaşmaya vardı

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NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan Milli yıldız Onuralp Bitim, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Eurohoops'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan milli yıldız Onuralp Bitim ile anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertlilerin, Onuralp Bitim'i Bayern Münih'e kiralamak için de eşzamanlı olarak görüşmelere başladığı belirtildi.

Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona ve Milano'nun da Onuralp Bitim ile ilgilendiği iddiaları gündemde yer alıyordu.

Chicago Bulls'la toplamda 23 maça çıkan milli basketbolcu, 267 dakika süre alıp 80 sayı, 13 asistlik katkı verdi.