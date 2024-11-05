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Fenerbahçe milli yıldızla anlaşmaya vardı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Onuralp Bitim
Fenerbahçe milli yıldızla anlaşmaya vardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 19:08

Fenerbahçe Beko, Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan Milli yıldız Onuralp Bitim'i kadrosuna katıyor.

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NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan Milli yıldız Onuralp Bitim, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Eurohoops'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan milli yıldız Onuralp Bitim ile anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertlilerin, Onuralp Bitim'i Bayern Münih'e kiralamak için de eşzamanlı olarak görüşmelere başladığı belirtildi.

Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona ve Milano'nun da Onuralp Bitim ile ilgilendiği iddiaları gündemde yer alıyordu.

Chicago Bulls'la toplamda 23 maça çıkan milli basketbolcu, 267 dakika süre alıp 80 sayı, 13 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe milli yıldızla anlaşmaya vardı

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#Transfer#Fenerbahçe#Onuralp Bitim

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