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Fenerbahçe milli aradan mutlu dönüyor!

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#Fenerbahçe#Milli Ara#Dzeko
Fenerbahçe milli aradan mutlu dönüyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı sebebiyle milli takıma gidemeyen Djiku iyileşti. Milli takımlarına giden futbolcular ise iyi performanslar sergileyip takıma geri dönüyor.

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Fenerbahçe milli aradan mutlu dönüyor... Alexander Djiku lige ara verilen bu süreçte sakatlığını atlatırken ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Sofyan Ambrabat, Donimik Livakovic, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci başarılı performanslarıyla göz doldurdular. Sadece Milli Takım’da gribal enfeksiyon geçiren Çağlar Söyüncü dünkü idmanı kaçırdı.

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DZEKO VE SZYMANSKI'DEN GOL

Youssef En-Nesyri 90+3’te yaptığı asistle ülkesi Fas’ın Lesotho’yu 1-0 yenmesine katkı verirken, Edin Dzeko UEFA Uluslar Ligi’nde Bosna Hersek formasıyla Hollanda’ya gol attı. Polonyalı Szymanski de İskoçya’ya attığı golle takımının deplasmandaki 3-2’lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

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#Fenerbahçe#Milli Ara#Dzeko

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