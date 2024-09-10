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Fenerbahçe milli aradan mutlu dönüyor... Alexander Djiku lige ara verilen bu süreçte sakatlığını atlatırken ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Sofyan Ambrabat, Donimik Livakovic, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci başarılı performanslarıyla göz doldurdular. Sadece Milli Takım’da gribal enfeksiyon geçiren Çağlar Söyüncü dünkü idmanı kaçırdı.

DZEKO VE SZYMANSKI'DEN GOL

Youssef En-Nesyri 90+3’te yaptığı asistle ülkesi Fas’ın Lesotho’yu 1-0 yenmesine katkı verirken, Edin Dzeko UEFA Uluslar Ligi’nde Bosna Hersek formasıyla Hollanda’ya gol attı. Polonyalı Szymanski de İskoçya’ya attığı golle takımının deplasmandaki 3-2’lik galibiyetinde önemli rol oynadı.